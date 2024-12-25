Водолазные работы в Керченском проливе остановлены из-за шторма

Фото: ТАСС/пресс-служба Минприроды России

Водолазные работы в Керченском проливе приостановлены из-за шторма. Они возобновятся, когда будут подходящие погодные условия, сообщила пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, за прошедшие сутки судами ФГБУ "Морспасслужба" на предмет загрязнения было обследовано свыше 85 тысяч квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 3,5 тысячи квадратных метров.

Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано более 256,6 квадратного километра акватории, очищено 27,9 тысячи квадратных метров. На берегу специалисты очистили 4,95 тысячи квадратных метров пляжей и участков, собрав 14,5 тонны нефтепродуктов, рассказали в министерстве.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Спасатели эвакуировали всех с первого судна, однако один человек скончался. Спустя время на берег удалось эвакуировать моряков со второго танкера.

Устранять последствия катастрофы начали 17 декабря. В связи со случившемся в Краснодарском крае объявлен режим ЧС регионального масштаба.