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Новости

28 декабря, 17:30

Происшествия

Новости регионов: массовое ДТП с участием почти 30 автомобилей произошло под Бийском

Новости регионов: массовое ДТП с участием почти 30 автомобилей произошло под Бийском

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27 автомобилей столкнулись под алтайским Бийском. Движение в районе ДТП ограничено. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщают в МЧС региона. На месте работают экстренные службы. Ситуацию осложняет непогода – в регионе бушуют метель и сильный ветер.

Между тем мужчина устроил фейерверк в одном из магазинов в Ростовской области. Из-за этого загорелся стеллаж, но его успели потушить. Поджигателем оказался 57-летний местный житель. Он объяснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Тот убедил его перевести 500 тысяч рублей на указанный безопасный счет, а также организовать поджог в одном из магазинов города. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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