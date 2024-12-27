Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на рухнувший у Актау самолет

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Обломки потерпевшего крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines и показания свидетелей дают основание говорить, что авиалайнер подвергся вмешательству извне, заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, установит следствие. Также он обратил внимание, что по траектории полета самолета видно, что он направлялся в Актау через Махачкалу.

"Вопрос о том, было ли дано разрешение на посадку самолета, будет определен по результатам расследования. Также следствие установит, с какой целью пилот совершил аварийную посадку. Вопрос об отключении GPS прояснится после предъявления доказательств", – сказал министр.

Набиев также заявил, что, по словам пострадавших пассажиров и выживших бортпроводников, они услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Более того, один из бортпроводников даже получил ранение руки.

Также из кадров в соцсетях и СМИ видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. На крыле самолета видны следы отверстий. Внутри воздушного судна есть повреждения фюзеляжа и следы от различных режущих предметов, добавил он.

"Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету", – заключил он.

Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау 25 декабря. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.