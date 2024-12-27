Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением самолета

Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением в Казахстане самолета, летевшего в Грозный. Азербайджанские авиалинии приостановили полеты в 10 российских городов. Среди них и Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Решение будет действовать до окончания расследования. Сегодня к нему подключились специалисты из Бразилии, где выпустили разбившийся Эмбраер. Тем временем в Москве врачи занимаются лечением девяти выживших в авиакатастрофе россиян.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.