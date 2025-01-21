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21 января, 18:30

Общество

Мужчина в шортах вышел играть на теннисной площадке в Лефортовском парке

Мужчина в шортах вышел играть на теннисной площадке в Лефортовском парке

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичи сняли видео в Лефортовском парке. Там на теннисной площадке собрались самые морозостойкие любители спорта. Один из игроков, несмотря на мороз и пожилой возраст, вышел на улицу в шортах.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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