Площадь пожара на складе в подмосковном Клину составила 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Площадь пожара на складе в подмосковном Клину достигает 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, сейчас на месте происшествия задействованы свыше 40 специалистов и 12 единиц техники.

"МЧС России наращивает силы и средства", – сказано в сообщении.

О возгорании в здании склада на Волоколамском шоссе стало известно днем 23 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее частный дом загорелся в селе Нижняя Иволга в Бурятии. В результате погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.

