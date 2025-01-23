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23 января, 16:09

Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Клину локализован на 5 тыс "квадратах"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар на складе в подмосковном Клину локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Уточняется, что специалистам удалось локализовать пожар в 16:00. На месте работают около 100 сотрудников ведомства и 30 единиц техники.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", – добавила пресс-служба.

О возгорании в здании склада на Волоколамском шоссе стало известно днем 23 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

Спустя время МЧС сообщило, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров.

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