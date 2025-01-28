Пожар в здании склада в Солнечногорске локализован на 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании склада по производству мебели в деревне Пешки в Солнечногорске локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что возгорание тушат 56 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.

О пожаре в строении 794/1 стало известно утром 28 января.

Ранее в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части учреждения и пожарного расчета. Они ликвидировали возгорание в помещении площадью 5 квадратных метров.