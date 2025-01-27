Пожар произошел в здании СИЗО в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал SHOT

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ ФСИН России по региону.

На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части учреждения и пожарного расчета. Они ликвидировали возгорание в помещении площадью 5 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших нет, СИЗО работает штатно. По факту инцидента организована проверка.

Ранее пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы. Огонь распространился в бытовках по адресу Кутузовский проспект, дом 12, на площади 30 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить его. Данных о пострадавших не поступало.