Пожилая женщина и двое детей погибли в результате пожара в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожилая женщина и двое детей погибли во время пожара в Волгограде. Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Героев Тулы. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины. Кроме того, с указанного адреса с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирован еще один ребенок – мальчик 2020 года рождения", – уточняется в публикации.

Специалисты предварительно предположили, что очаг возгорания находился в детской комнате.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске. На месте ЧП при разборе обгоревших конструкций пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

