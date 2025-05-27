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27 мая, 04:47

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани указанных городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения ввели на работу аэропорта Калуги. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

В понедельник, 26 мая, запреты на полеты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

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