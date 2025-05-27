Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Введены временные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В понедельник, 26 мая, запреты на полеты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

Из-за данных ограничений авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву. По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета, на табло можно увидеть время и номер.