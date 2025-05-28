Собянин: система ПВО Минобороны ликвидировала еще два БПЛА, направлявшихся к Москве

Фото: Минобороны РФ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Собянин в ночь на среду, 28 мая, несколько раз сообщал о сбитых вражеских дронах на подлете к Москве. По этой причине временно приостановлена работа столичных аэропортов. Сначала ограничения коснулись Домодедово, Внуково и Жуковского. Несколько позже ограничения были введены в Шереметьево.

В Минобороны России заявляли, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 112 беспилотников над регионами в течение трех часов.