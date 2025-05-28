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Происшествия

Собянин: уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Фото: Минобороны РФ

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Немногим ранее была временно приостановлена работа столичных аэропортов. Сначала ограничения коснулись Домодедово, Внуково и Жуковского. Несколько позже ограничения были введены в Шереметьево.

Собянин в ночь на среду, 28 мая, несколько раз сообщал о сбитых вражеских дронах на подлете к Москве.

В Минобороны России заявляли, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 112 беспилотников над регионами в течение трех часов – с 21:00 вторника, 27 мая, до 00:00 среды, 28 мая.

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