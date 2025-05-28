В Курской области мужчина погиб при детонации предмета, который поднял на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в селе Званном Глушковского района Курской области при детонации предмета, который поднял на дороге. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"К сожалению, 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", – написал он.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким.

Жителей региона призвали быть осторожными. Врио губернатора отметил, что саперы продолжают работу по обезвреживанию боеприпасов. Он также призвал жителей пока не возвращаться в приграничье.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Брянской области. Машину атаковали, когда она ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Также минно-взрывные ранения получил водитель, его доставили в больницу.