Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили более пяти вражеских дронов в трех муниципалитетах Воронежской области в ночь на 6 июня. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, каких-либо разрушений на земле также не выявлено.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Сразу несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников минувшей ночью. В частности, в Саратовской области повреждения получил многоквартирный жилой дом в Энгельсе.

Помимо этого, возгорание возникло на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, в обоих случаях пострадавших нет.

Три человека пострадали при воздушной атаке БПЛА в Тульской области. Всего было уничтожено два дрона. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Прилеты БПЛА также были зафиксированы в Ростовской и Курской областях. В последнем регионе пострадал мирный житель, который в момент атаки беспилотника находился в автомобиле.