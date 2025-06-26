В МИД Ирана заявили, что Тегеран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ в новом формате

Фото: 123RF/ajlber

Иран продолжит взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на законопроект о приостановке сотрудничества с агентством. Об этом заявил Глава МИД страны Аббас Аракчи, его слова приводит РИА Новости.

Сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ приобретет новую форму на фоне нового закона, принятого парламентом. Дипломат подчеркнул, что Иран не закрыл путь к сотрудничеству с агентством.

Однако, как отметил Аракчи, сейчас у Ирана нет оснований принимать у себя генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Инспекторы агентства смогут посещать ядерные объекты страны, только если это будет соответствовать принятому закону.

При этом дипломат добавил, что сейчас инспекции приостановлены, так как иранские ядерные объекты подверглись нападению со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

Ранее в МАГАТЭ заявили, большая часть обогащенного урана, который был у Ирана, вероятнее всего, уцелела после ударов со стороны Израиля и США. Тегеран мог вывезти его из ядерных центров еще до атаки.

Гросси также отреагировал на решение иранского парламента о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Он отметил, что сотрудничество Ирана с организацией – это "юридическая обязанность" до тех пор, пока страна остается участницей договора о нераспространении ядерного оружия.

