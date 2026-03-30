30 марта, 03:54

Трамп хочет забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"Больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но они глупые люди", – заявил глава Белого дома.

Трамп сравнил этот шаг с ситуацией в Венесуэле. Американский лидер также допустил, что военные США могут попытаться взять под контроль иранский остров Харк.

Вместе с тем Трамп рассказал, что переговоры США и Ирана идут как в прямом формате, так и опосредованно. При этом консультации проходят "очень хорошо". В частности, Тегеран разрешил уже 20 танкерам пройти через Ормузский пролив. Проход дополнительных танкеров санкционировал председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, утверждает Трамп.

Глава США также заявил, что американские силы в ходе военной операции поразили 13 тысяч целей в Иране. На примете осталось "еще около 3 тысяч целей", добавил Трамп.

Ранее американский лидер продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля. По словам Трампа, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни. Пути решения конфликта обсудили главы МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Тегеран выдвинул Вашингтону встречные требования по мирному плану

