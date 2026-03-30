Путин призвал вытаскивать людей из бараков

Людей нужно вытаскивать из бараков, сказал Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Таким образом глава государства высказался о проблеме аварийного жилья.

Российский лидер подчеркнул, что есть граждане, которые ожидают улучшения.

"Главное, продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков", – указал Путин.

Цыбульский, в свою очередь, указал на то, что за 5 лет удалось расселить 115 аварийных домов, в которых проживали свыше 28 тысяч человек. Кроме того, он поблагодарил президента за поддержку, в том числе за выделенные 1,3 миллиарда рублей для переселения тех, чьи дома сошли со свай.

Ранее сообщалось, что в новые квартиры в Головинском районе Москвы по программе реновации переехали более 1,8 тысячи семей. Уточнялось, что всего в районе планируется расселить 137 домов старого жилого фонда, а в новостройки переедут свыше 12,6 тысячи семей.

