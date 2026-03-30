Новости

Новости

30 марта, 16:08

Путин призвал вытаскивать людей из бараков

Фото: kremlin.ru

Людей нужно вытаскивать из бараков, сказал Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Таким образом глава государства высказался о проблеме аварийного жилья.

Российский лидер подчеркнул, что есть граждане, которые ожидают улучшения.

"Главное, продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков", – указал Путин.

Цыбульский, в свою очередь, указал на то, что за 5 лет удалось расселить 115 аварийных домов, в которых проживали свыше 28 тысяч человек. Кроме того, он поблагодарил президента за поддержку, в том числе за выделенные 1,3 миллиарда рублей для переселения тех, чьи дома сошли со свай.

Ранее сообщалось, что в новые квартиры в Головинском районе Москвы по программе реновации переехали более 1,8 тысячи семей. Уточнялось, что всего в районе планируется расселить 137 домов старого жилого фонда, а в новостройки переедут свыше 12,6 тысячи семей.

Читайте также


Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

