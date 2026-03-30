30 марта, 15:42

Двое мужчин украли более 250 кг готовой еды в Красноярске

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В Красноярске два сотрудника компании украли с работы свыше 250 килограммов готовой еды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный главк МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошел осенью прошлого года. 55-летний кладовщик предложил 58-летнему коллеге-водителю красть готовую продукцию, которая поставлялась в магазины.

При погрузке в машину мужчины добавляли дополнительные коробки с салатами, картошкой, рыбой, котлетами и другими блюдами, которые потом делили между собой.

За два месяца злоумышленники вывезли еду семь раз. Общий вес похищенного составил 254 килограмма, ущерб превысил 60 тысяч рублей.

В отношении работников возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организованной группой. Расследование уже завершено, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Они отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в Калужской области угнали грузовики, в которых находилась санкционная продукция на сумму более 3 миллионов рублей.

Как рассказали в ФСБ, таможня задержала большегрузы и поместила их на хранение, однако злоумышленники проникли в зону контроля, угнали автомобили и скрылись, протаранив ограждение.

Подозреваемые задержаны. Уточнялось, что они неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары.

