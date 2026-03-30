30 марта, 15:37

Культура

Фильм Гая Ричи "Грязные деньги" появится в российском прокате 21 мая

Фото: кадр из фильма "Грязные деньги"; режиссер – Гай Ричи; производство – Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Toff Guy Films

Новая кинокартина от британского режиссера Гая Ричи "Грязные деньги" выйдет в прокат в России 21 мая. В фильме сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк, сообщила кинопрокатная компания "Централ Партнершип" в соцсети "ВКонтакте".

Участие в создании боевика приняла "Плюс Студия", а "Кинопоиск" стал цифровым дистрибьютором в России.

Согласно сюжету, безжалостный магнат Салазар присвоил себе 1 миллиард долларов, а главные герои Сид и Бронко, которых исполнили Кавилл и Джилленхол, под началом Рэйчел (Гонсалес) получили задание вернуть средства. В фильме присутствуют юмор, смертельные ловушки, перестрелки, взрывы и погони.

Ранее новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер объявили о начале работы над новым фильмом культовой серии "Властелин колец", основанной на книгах Джона Толкина.

По сюжету через 14 лет после завершения путешествия хоббиты Фродо Бэггинс, Сэм Гэмджи, Мерри Брендибак и Пиппин Тук решают вернуться к воспоминаниям о своих первых приключениях.

История нового фильма будет основана на шести главах книги Толкина "Братство Кольца" (The Fellowship of the Ring), не вошедших в основную трилогию фильмов Джексона.

