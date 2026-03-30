Фильм Гая Ричи "Грязные деньги" появится в российском прокате 21 мая

Фото: кадр из фильма "Грязные деньги"; режиссер – Гай Ричи; производство – Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Toff Guy Films

Новая кинокартина от британского режиссера Гая Ричи "Грязные деньги" выйдет в прокат в России 21 мая. В фильме сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк, сообщила кинопрокатная компания "Централ Партнершип" в соцсети "ВКонтакте".

Участие в создании боевика приняла "Плюс Студия", а "Кинопоиск" стал цифровым дистрибьютором в России.

Согласно сюжету, безжалостный магнат Салазар присвоил себе 1 миллиард долларов, а главные герои Сид и Бронко, которых исполнили Кавилл и Джилленхол, под началом Рэйчел (Гонсалес) получили задание вернуть средства. В фильме присутствуют юмор, смертельные ловушки, перестрелки, взрывы и погони.

