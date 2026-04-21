Эксперты "Перезвони сам" рассказали, как защитить свои персональные данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для совершения киберпреступлений мошенники нередко используют цифровой след человека, который остается в интернете. Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали, как защитить и удалить свои данные из Сети, передает портал мэра и правительства столицы.

Там пояснили, что цифровым следом можно назвать все данные, которые пользователь указывает о себе в Сети. В их числе ФИО, домашний и рабочий адреса, дата рождения, фотографии, сведения о покупках, история браузера, информация о местоположении и многое другое.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шилиной, благодаря этим данным аферисты создают цифровой портрет жертвы. Это позволяет им взламывать аккаунты, выдавать себя за знакомых человека и выманивать у него денежные средства. Именно поэтому правила цифровой гигиены крайне важны.

Из наиболее распространенных мошеннических схем можно отметить фишинг. Злоумышленники могут отправлять ссылки и просить проголосовать за кого-либо, а также посмотреть открытку. На самом деле файл содержит вирусную программу, благодаря которой они получают доступ к гаджету жертвы.

Также нередко создаются фейковые видеоконференции на копиях популярных сайтов для видеосвязи. При открытии ссылки необходимо ввести личные данные, которые оказываются у мошенников.

Используются и дипфейки, когда при помощи нейросетей аферисты создают видео с лицом и голосом реального человека и отправляют его родственникам. Так они могут выманить деньги.

Социальная инженерия – это когда аферисты совершают звонки от имени сотрудников госорганов, банков или техподдержки. Их основная цель в такие моменты – узнать код подтверждения для доступа к приложениям.

Иногда злоумышленники регистрируют на себя неиспользуемые номера, восстанавливая доступ к госуслугам и приложениям банков. Применяется и доксинг – шантаж человека после слива его персональных данных в Сеть. Похожий механизм – кибербуллинг, или умышленная травля.

Чтобы защититься от мошенников, эксперты призвали никогда не открывать ссылки и файлы от незнакомых людей. Если такое сообщение пришло от знакомого, следует сначала ему перезвонить. Также стоит запомнить, что правоохранители и сотрудники банков не могут звонить гражданам через мессенджеры.

В каждом приложении и сервисе должен быть особый и сложный пароль. При этом не стоит записывать их в заметки телефона. Кроме того, лучше сделать отдельную электронную почту исключительно для социальных сервисов.

Помогут и уведомления о входах в аккаунты в разных сервисах. Также следует пользоваться двухфакторной аутентификацией, чтобы подтверждать вход не только с помощью пароля, но и через СМС либо биометрические данные.

Банковские приложения нередко предлагают бесплатную программу по определению номера, которая помогает понять, кто конкретно звонит. В их базе, как правило, есть мошеннические номера. Помимо этого, можно установить их самозапрет на кредиты.

Эксперты проекта предупредили, что полностью удалить свои данные из Сети невозможно, однако можно снизить риски. Например, в соцсетях лучше сделать аккаунт закрытым, не показывать дату рождения, номер телефона, фотографии и список друзей.

В случае необходимости также есть возможность обратиться к администратору сайта или поисковой системы с просьбой удалить личные данные и ссылки на страницы, если сведения там недостоверны, устарели или нарушают закон. Подать заявление можно через особую форму.

Ранее россиян предупредили, что аферисты могут начать рассылать фишинговые ссылки и вредоносные программы под видом открыток к 9 Мая. Особенно опасны APK-файлы, так как они предлагают скачать на телефон приложение, через которое злоумышленники впоследствии смогут получить доступ к гаджету.