ТАСС: причиной ДТП в центре Москвы стало значительное превышение скорости

Фото: Москва 24

Превышение скорости стало причиной массового ДТП на Садовой-Черногрязской улице Москвы, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, среди автомобилей, попавших в аварию, также Jaguar и Ford Mustang.

О ДТП стало известно поздним вечером 20 апреля. Автомобиль Mercedes столкнулся с электровелосипедом и такси, после чего наехал на место проведения ремонтных работ и врезался еще в две машины.

В результате погибли водитель СИМ, который скончался на месте, и пассажир Mitsubishi. Женщину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Также известно о пострадавших.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты проверки. По данным СМИ, женщину-водителя, которая находилась за рулем автомобиля, уже задержали. Выясняется, была ли она в состоянии опьянения в момент ЧП.