Начались конфликты среди водителей на границе России и Грузии

В заторе на границе России и Грузии начались конфликты. Водителю, который решил сократить путь по обочине, бросили камень в лобовое стекло.

На границе Грузии и России уже скопились огромные заторы из туристов и дальнобойщиков. Их число перевалило за тысячу. При этом пункт рассчитан на то, чтобы обслуживать 200 автомобилей в сутки. В мае были сняты ограничения на перемещение людей через границу, и в Грузию поехали многие путешественники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.