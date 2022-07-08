Городские службы ликвидировали все скопления воды на улицах Москвы после ливня

Из-за сильного ливня и шквалистого ветра накануне вечером в столице подтопило дороги. Деревья падали на трамвайные пути и на машины во дворах. Но коммунальные службы оперативно справились со всеми последствиями непогоды.

Было подключено несколько сотен коммунальных бригад. В данный момент в столице все спокойно. Дождя нет, а воздух снова начинает прогреваться. В ближайшее время солнце выглянет из-за туч, а температура поднимется до 25 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.