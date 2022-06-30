Эксперт рассказал, как выбрать квас для окрошки

К выбору кваса для окрошки стоит подходить внимательно. Если напиток фильтрованный или осветленный, то срок годности будет до месяца. Если же квас пастеризованный, то он не испортится в течение трех месяцев. Об этом рассказал заведующий кафедрой товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Белкин.

По его словам, разница между квасом и квасным напитком заключается в том, что во втором случае не применяют брожение. Квасной напиток приобретает свою газацию не за счет работы дрожжей, а за счет искусственной газации на заводе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

