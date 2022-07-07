Количество предложений по аренде квартир увеличилось в Москве за полгода. Многие москвичи решили сдавать жилплощадь, а не продавать ее. Причем собственники готовы и скидки предложить, и на выгодные квартиросъемщикам условия соглашаться.

В каких районах столицы лучше искать жилье? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.