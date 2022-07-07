Сессию Российской креативной недели в Парке Горького прервали из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сессия Российской креативной недели в московском Парке Горького завершилась досрочно из-за резкого ухудшения погоды, передает ТАСС.

"Мы вынуждены прерваться, из-за ухудшения погодных условий МЧС просит всех покинуть шатры", – объявила модератор сессии "Законодательные инициативы в развитии креативных индустрий и креативного предпринимательства".

Она также уточнила, что посетителей просят покинуть и сам парк.

Ранее на Москву обрушился ливень с грозой и градом. По сообщениям Главного управления МЧС РФ по столице, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Водителей попросили быть внимательнее за рулем и снизить скорость движения. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

