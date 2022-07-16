Военный оркестр исполнил Smokе on the Water у стен Кремля

Хит группы Deep Purple – композиция Smokе on the Water – прозвучала у стен Кремля. Его исполнили музыканты Московского высшего общевойскового командного училища под управлением военного дирижера, майора Ивана Краснецкого.

В концертную программу также включили увертюру к кинофильму "Дети капитана Гранта", попурри на темы песен Фрэнка Синатры и других мировых звезд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

