Туристы стоят по несколько часов в Абхазии, чтобы увидеть озеро Рица

Отдых в Абхазии в 2022 году для многих туристов превратился в испытание: очереди на границе, проблема с арендой жилья, высокие цены. Отдельная история с озером Рица – одним из самых известных природных чудес Абхазии.

Настоящим чудом стало попасть к достопримечательности – возникли многокилометровые заторы. Однако в отдыхе в Абхазии есть плюсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.