Длинная очередь выстроилась в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево сегодня небывалый ажиотаж. Людей в аэропорту столько, что просто не протолкнуться. Огромная очередь выстроилась перед выходом на посадку. Столько же в зоне ожидания.

Судя по табло вылета, отменили лишь один самолет в Красноярск. Возможно, после рабочей недели все отправились на море. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.