В Госдуме выступили с идеей наладить массовый туризм в КНДР

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Россия должна развивать сотрудничество с КНДР, в том числе наладить туристический поток из РФ в республику, заявил зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов.

"Насчет Северной Кореи, конечно, у них там много было всяких долгое время ограничений. Я думаю, мы сможем уточнить, есть ли какие-то у них на сегодняшний день сложности, чтобы турпоток максимально развернуть большой", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам депутата, обсуждение о представлении субсидий туроператорам РФ для создания путевок в Северную Корею планируется вынести на рассмотрение осенней сессии Госдумы.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России.

В поздравительной телеграмме по случаю Дня России от имени правительства и народа КНДР лидер Северной Кореи выразил уверенность, что двусторонние отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах на пути к обеспечению глобальной безопасности, а стратегическое сотрудничество станет более тесным.