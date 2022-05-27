Предлагать новые санкции против КНДР во время вспышки COVID-19 безответственно – Небензя

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Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса в этой республике безответственно, заявил постпред РФ при ООН Василия Небензя на заседании Совбеза международной организации.

"К сожалению, COVID-19 все-таки проник в КНДР. Эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. <...> Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя добавил, что именно Вашингтон загубил имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова. По его словам, усиление санкционного давления на Пхеньян является не только бесперспективным, но и опасным с точки зрения гуманитарных последствий.

"В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела", – добавил дипломат.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно указывала, что введение новых санкций против Северной Кореи является тупиковым путем, а сами ограничительные меры являются ошибочными, бесчеловечными и неэффективными.

На заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Соединенных Штатов об усилении санкций против КНДР. Все остальные член СБ Организации Объединенных Наций – США, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Кения, Гана, Албания, Габон, Норвегия и ОАЭ – поддержали документ.

В резолюции указывалось, что Совбез осуждает запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный 24 марта, а также серию других недавних пусков. В связи с этим предлагалось ввести ограничения на продажу нефти, а также меры против группировок, подозреваемых в кибервымогательстве.

