Полный локдаун фактически введен в столице КНДР из-за COVID-19 – посольство РФ

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В столице КНДР фактически введен тотальный локдаун на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Пхеньяне.

"Введенные 10 мая ограничительные меры остаются очень жесткими, особенно в Пхеньяне, где заболеваемость в целом выше, чем в среднем по стране. <...> Работают только предприятия непрерывного цикла и те структуры, от которых зависит жизнеспособность трехмиллионного города", – рассказали в дипмиссии.

С начала апреля в Северной Корее выявили порядка 2,8 миллиона человек с повышенной температурой – это примерно 11% населения. В посольстве тем не менее отмечают, что данный показатель не отражает реальное количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Так, в стране фиксируются высокие темпы выздоровления, а число летальных случаев пока не превысило 68.

О первом случае коронавируса в КНДР стало известно 12 мая. Анализы одного из жителей Пхеньяна показали, что у пациента выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон". После этого лидер страны Ким Чен Ын назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и поручил властям на всех уровнях предотвратить распространение коронавируса.

