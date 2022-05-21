Число пациентов с лихорадкой в КНДР превысило 2,46 млн – СМИ

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Власти КНДР выявили не менее 219 тысяч 30 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки. Об этом сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточняется, из общего числа больных лихорадкой поправились 1,76 млн жителей. Также 692 тысяч проходят лечение.

Отмечается, что за прошедшие сутки умер один человек. Таким образом, общее число летальных исходов составляет 66.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого Ким Чен Ын заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. В ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.