РФ готова рассмотреть обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID-19 – Песков

13:18
Фото: AP Photo/Jon Chol Jin, File
Россия готова оперативно рассмотреть обращения КНДР о помощи в борьбе с распространением COVID-19, если такие будут. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
По его словам, Пхеньян осведомлен о наличии у России вакцин от коронавируса. Он отметил, что КНДР знает о богатом опыте РФ в борьбе с COVID-19 и мобилизации системы здравоохранения.
В КНДР сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране 12 мая 2022 года. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.
В этот же день состоялось заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики, в ходе которого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что из-за COVID-19 в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация. Он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.
На следующий день агентство Yonhap заявило о более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом в Северной Корее. Также сообщалось о смерти шести зараженных.
Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19
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