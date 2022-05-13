Инфекционист назвал неизвестную лихорадку в КНДР коронавирусом

12:01
Фото: AP Photo/Cha Song Ho
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что неизвестная лихорадка в КНДР, скорее всего, является коронавирусом.
"Вероятность того, что это какое-то новое, неизвестное науке вирусное респираторное заболевание, я бы не стал ставить на это какую-то большую ставку. Опять же, с высокой долей вероятности все-таки, скорее всего, речь идет о коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости слова Вознесенского.
Он отметил, что речь идет об инфекционном заболевании, если болезнь сопровождается лихорадкой, они характеризуются массовостью.
По словам инфекциониста, охват болезнью составляет более 300 тысяч человек. Это дает право предполагать, что она передается воздушно-капельным путем и относится к респираторно-вирусным инфекциям.
Ранее сообщалось, что в Северной Корее произошла вспышка неизвестной лихорадки, которая затронула 350 тысяч человек.
Уточняется, что всплеск заболеваемости зафиксировали в КНДР в конце апреля. Лечение от неизвестной лихорадки прошли 162 тысячи человек.
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