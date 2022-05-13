В КНДР выявили более 18 тыс случаев заболевания COVID-19 – СМИ

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В Северной Корее выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, передает агентство Yonhap. Уточняется, что 6 заболевших COVID-19 человек скончались.

12 мая КНДР сообщила о первом случае коронавируса в стране. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.

В этот же день состоялось заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики, в ходе которого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что из-за COVID-19 в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация. Он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.

В июле 2020 года в КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус. Симптомы заболевания имелись у человека, который вернулся из Южной Кореи. В связи с этим в городе Кэсон вводили режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим, находились под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.

