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05:39

В США заявили о готовности помочь КНДР из-за коронавируса – СМИ

за рубежом

Фото: EPA/ТАСС

Вашингтон готов оказать помощь КНДР, в том числе и в борьбе с распространением COVID-19 в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, КНДР столкнулась с "довольно серьезной ситуацией" в плане распространения инфекции.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого Ким Чен Ын заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. В ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.

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