Ким Чен Ын выразил полную поддержку России – СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Под Вашим руководством российский народ отважно преодолевает различные встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – приводит цитату из телеграммы ЦТАК.

Также указывается, что в поздравительном обращении от имени правительства и народа КНДР лидер Северной Кореи выразил уверенность, что двусторонние отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах на пути к обеспечению глобальной безопасности, а стратегическое сотрудничество станет более тесным.

Ким Чен Ын также пожелал президенту РФ крепкого здоровья, а россиянам – благополучия и процветания.

9 мая лидер КНДР направил поздравительное письмо в адрес Владимира Путина и россиян по случаю празднования Дня Победы. Он подчеркнул, что российский народ одержал великую победу в справедливой войне, разгромив фашизм, который угрожал судьбам всего человечества. Ким Чен Ын выразил солидарность народу РФ в деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, а также с действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил.