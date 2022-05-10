Лидер КНДР поздравил россиян и президента РФ с Днем Победы – СМИ

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительное письмо в адрес Владимира Путина и россиян по случаю празднования Дня Победы. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает Yonhap.

"<...> от имени правительства КНДР и ее народа направляю вам (президенту РФ – Прим. ред.), дружественному правительству и народу России самые теплые поздравления", – говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что российский народ одержал великую победу в справедливой войне, разгромив фашизм, который угрожал судьбам всего человечества.

Он выразил солидарность народу РФ в деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, а также с действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил. В Пхеньяне выразили надежду, что отношения с Москвой продолжат развиваться в позитивном ключе.

В Москве празднование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне началось с парада на Красной площади. В нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у Кремлевской стены. После парада Победы глава государства прошелся до Александровского сада и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также президент возложил цветы на аллее городов-героев и городов воинской славы.

