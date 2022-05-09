590 ветеранов ВОВ наблюдали за торжественным шествием на Красной площади

В столице завершился парад Победы. 590 ветеранов Великой Отечественный войны наблюдали за торжественным шествием на Красной площади.

Мероприятие посетил Владимир Путин. Он выступил с речью, в которой поздравил россиян с праздником Победы. Президент России также почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.