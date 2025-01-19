Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер, а не украинский слуга", – сказал Фицо в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Словацкий премьер также отметил, что готов наложить вето на новую финансовую помощь Украине от Евросоюза из-за остановки Киевом транзита газа. По его словам, Зеленский своим нежеланием встретиться с ним в Давосе продемонстрировал, что не собирается менять свое решение по этому вопросу.

Подача газа в Европу прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.

Кроме того, "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом. По словам Фицо, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары. Однако власти планируют не прикасаться к этим ресурсам "сколько это будет возможно".

