Путин заявил, что Киев получает от спонсоров "сотни миллиардов"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин заявил, что в настоящее время Киев получает от спонсоров "сотни миллиардов".

Кроме того, по словам российского лидера, режим Украины "с удовольствием хомячит за обе щеки" эти средства.

Также Путин отметил, что Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако есть вопросы, которые требуют внимания. Лидер Украины Владимир Зеленский сам издал декрет о запрете ведения переговоров, в связи с этим говорить о них достаточно сложно, считает президент.

В то же время Путин согласился, что ему с президентом США Дональдом Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.

Ранее Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

