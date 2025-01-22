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В Словакии существует серьезная угроза дестабилизации ситуации со стороны тех, кто участвовал в подобных событиях в других странах. Об этом заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо "Направление – социальная демократия" Катарина Рот-Неведялова.

По ее словам, этот вопрос касается национальной безопасности.

"Мы считаем, что существует серьезная угроза дестабилизации Словакии и что те, кто играл роль в некоторых недавних событиях в других странах, таких как Грузия, действуют и на нашей территории", – цитирует ТАСС депутата.

Ранее Фицо заявил о планах иностранных экспертов свергнуть власть в Словакии. По его словам, в стране действует группа иностранных экспертов, причастных к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он также отметил, что указанная группа финансируется из разных источников.

В ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или попытки их оккупации, добавил Фицо.