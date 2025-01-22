Фицо пообещал не допустить свержения власти в Словакии

Фото: 123RF/sylv1rob1

В Словакии действует группа иностранных экспертов, причастных к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свержения действующего правительства в стране. Об этом на пресс-конференции заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

По словам политика, готовящаяся модель "очень простая и опробованная во многих странах". Он также отметил, что указанная группа финансируется из разных источников.

В ходе обычных антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или попытки их оккупации, чтобы помешать работе госорганов, уточнил Фицо и добавил, что целью станет падение правительства.

Словацкий премьер созвал экстренное заседание Совбеза страны 23 января в связи с угрозой свержения власти, передает портал Dennik N. Фицо подчеркнул, что готов ко всему, "но страну не ниспровергнуть". Он считает, что иностранные специалисты уже прибыли в республику.

Заседание назначено на 09:00 (11:00 по московскому времени). В нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

В январе оппозиция Словакии внесла в парламент предложение созвать заседание для выражения вотума недоверия кабмину Фицо.

Спустя несколько дней заседание состоялось, однако депутаты оппозиционных словацких партий покинули его. Председатель "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка пояснил, что оппозицию не устроил закрытый статус сессии, установленный властями из-за необходимости зачитать парламентариям секретных доклад контрразведки о попытках дестабилизации остановки в республике.