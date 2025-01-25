Блокчейн-игра Age of Mars внесена в реестр нарушителей

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Виртуальная блокчейн-игр Age of Mars внесена в реестр нарушителей из-за недостаточной защиты персональных данных граждан РФ. Соответствующее решение принял Таганский районный суд Москвы на основании иска, поданного Роскомнадзором, передает ТАСС.

Согласно судебному документу, деятельность интернет-страницы https:// (https://) ageofmars.io признана незаконной и нарушающей права россиян. Кроме того, незаконной была признана информация, распространяемая в игре.

"Решение суда является основанием для включения следующей интернет-страницы https:// (https://) ageofmars.io в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", – подчеркнула судебная инстанция.

Из материалов гражданского дела следует, что Роскомнадзор выявил нарушение прав и законных интересов гражданина. В свою очередь, суд установил, что на указанном сайте распространяются персональные данные россиян, включая их фамилии, имена, отчества, фотографии и даты рождения.

"Вместе с тем на сайте отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия гражданина на обработку его персональных данных, включая распространение, либо иных законных оснований на обработку указанных персональных данных", – уточняется в документе.

Между тем решение суда может быть обжаловано в Мосгорсуде, если ответчик докажет, что не подал своевременно жалобу по уважительной причине или она была отправлена по почте в допустимые законодательством РФ сроки.

Соответствующее решение столичного районного суда вступило в силу.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает обязательную маркировку контента в видеоиграх. Парламентарии предложили ввести обязательную верификацию геймеров при помощи различных способов, включая мобильные телефоны.