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Соединенные Штаты будут выбирать курс по урегулированию украинского конфликта в зависимости от позиции России. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает RT.

По словам политика, президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина предоставить документ с требованиями российской стороны к прекращению огня на Украине.

"В зависимости от реакции России мы будем знать, какой курс избрать", – уточнил Грэм.

В конфликте с РФ Запад просчитался по двум ключевым моментам, сказал, в свою очередь, профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.

"Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам", – цитирует эксперта "Газета.ру".

Вольф уточнил, что из-за ошибки на Западе проиграли, однако не готовы признать просчеты. По его мнению, во время вооруженных конфликтов большую роль играет неопределенность. Помимо прочего, критические ошибки западные страны допустили из-за излишней самоуверенности, подчеркнул экономист.

Ранее эксперт Джо Сиракуса предположил, что Трамп может выйти из переговорного процесса по Украине. Такой вывод он сделал после критических высказываний главы Белого дома в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Как считает Сиракуса, президент Украины понимает, что не сможет вернуться к Штатам за помощью, поэтому Трамп "умыл руки в отношении Украины".