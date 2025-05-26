Профессор Сиракуса: Трамп решил выйти из переговоров по Украине

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Профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса предположил, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал Sky News Australia, в эфире которого эксперт озвучил свое мнение.

Такой вывод профессор сделал после критических высказываний Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Как заявляет Сиракуса, президент Украины понимает, что не сможет вернуться к Штатам за помощью, поэтому глава Белого дома "умыл руки в отношении Украины".

Эксперт считает, что Трампу уже "все равно" и он хочет сменить "повестку дня". Именно поэтому, как указал Сиракуса, "для Украины здесь нет выхода".

В свою очередь, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что Украина хочет привлечь внимание западных стран. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" эксперт отметил, что Запад, который стоит за Украиной, не объединен.

В настоящее время, как напомнил Клинцевич, существует "коалиция желающих", которую Украина желает расширить и включить в ее состав представителей США. При этом он отметил, что важную и серьезную роль в этом союзе играют прибалтийские страны.

"Прибалтика нищая, и люди готовы там работать. Это хороший рекрутинговый ресурс. И это возможность быстрого разворачивания там производств, может быть, даже не самых технологичных, но необходимых", – объяснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский своей риторикой создает проблемы для страны и отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта. Сейчас, по словам президента США, он помогает тушить "пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти".

До этого Трамп уже указывал, что Зеленский не самый легкий в общении человек и с ним иногда "непросто иметь дело". При этом тогда американский лидер не смог ответить на вопрос, достаточно ли Украина прикладывает усилий для достижения мира.

