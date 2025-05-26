Трамп заявил, что высказывания Зеленского создают проблемы Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями и риторикой только создает проблемы для страны и отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп.

"Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп также в очередной раз заявил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом. По его словам, в данный момент он лишь помогает тушить "пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти".

Ранее президент США уже отмечал, что Зеленский не самый легкий в общении человек и с ним зачастую "непросто иметь дело". Вместе с тем Трамп не смог ответить на вопрос, достаточно ли Украина прикладывает усилий для достижения договоренностей с Россией.

В Совфеде предупреждали, что Зеленский находится в патовой ситуации, поэтому он может пойти на любые провокации, чтобы затянуть или вовсе сорвать возобновившиеся переговоры.